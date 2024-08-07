BORSADA SON DURUM || Borsa yükseliyor mu? Borsada son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80'lik bir artışla 9.960,50 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,82 oranında değer kazanırken, tüm sektör endeksleri genel olarak yükseldi. Bugünün en fazla kazandıran sektörü ise yüzde 1,77 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. Borsadaki güncel durum ve gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Borsa yükseliyor mu? Borsada son durum ne?

BORSA YÜKSELİYOR MU?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 yükselişle 9.960,50 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,27 puan ve yüzde 0,80 artışla 9.960,50 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BORSADA SON DURUM

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybederek 9.881,23 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamalar ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarıyla pozitif seyrediyor.