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Borsada işlemler iptal edilecek mi? Borsada işlemler durduruldu mu? Borsa İstanbul kapandı mı, neden kapandı?

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Borsada işlemler iptal edilecek mi? Borsada işlemler durduruldu mu? Borsa İstanbul kapandı mı, neden kapandı?

Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı. Borsada işlemler iptal edilecek mi? Borsada işlemler durduruldu mu? Borsa İstanbul kapandı mı, neden kapandı?

Borsa İstanbul ne zamana kadar kapatıldı? İşlemler iptal edildi mi?Borsa İstanbul ne zamana kadar kapatıldı? İşlemler iptal edildi mi?

Borsada işlemler iptal edilecek mi? Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı. Borsada işlemler iptal edilecek mi? Borsada işlemler durduruldu mu? Borsa İstanbul kapandı mı, neden kapandı? Detaylar...

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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