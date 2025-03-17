Borsacı dede öldü mü, yaşıyor mu?

Borsacı Dede'nin Ocak 2025'te hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olacağına ilişkin haberler sosyal medyada yer almıştı. Borsacı Dede'nin İstanbul'da hayatını kaybettiği öne sürüldü. Borsacı dede öldü mü, yaşıyor mu?

BORSACI DEDE ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Borsa tüyoları ve hisse senetlerine ilişkin videolarıyla tanınan Borsacı Dede'nin İstanbul'da hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yatırım tercihleriyle ciddi bir servet biriktirdiğini iddia eden Borsacı Dede, uzun vadeli yatırım tavsiyeleriyle tanınıyordu.

Özellikle özsermaye kârlılığı yüksek olan düşük sermayeli şirketlere yönelik tavsiyeler veren Borsacı Dede'nin "Dipteyken alırım, 10 kat yaptı mı satmaya başlarım" dediği videosu milyonlarca kez izlenmişti.

Borsacı Dede'nin Ocak 2025'te hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olacağına ilişkin haberler sosyal medyada yer almıştı.