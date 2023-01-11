Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralının uygulandığı piyasa gündeminde yer alıyor. Sermaye sahipleri ve Vatandaşlar yukarı adım kuralı nedir? Borsa yukarı adım kuralı nasıl uygulanır? Yukarı adım kuralı borsayı nasıl etkiler? Borsa neye göre iner ve çıkar? Borsa fiyat adımı nedir? Sorularının yanıtları merak ediyor. Peki, Borsa yukarı adım kuralı nedir? Borsa yukarı adım kuralı nasıl uygulanır? İşte konu hakkında tüm merak edenler...

Son günlerde başta Borsa İstanbul olmak üzeri birçok alanda sıkça uygulanmaya başlayan "Borsa açığa satış yukarı adım kuralı" ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Borsa yukarı adım kuralı nedir? Borsa yukarı adım kuralı nasıl uygulanır? Yukarı adım kuralı borsayı nasıl etkiler? Borsa Hisse seneleri neye göre artar? Borsada fiyat adımı nedir? Detaylar haberimizde...

BORSADA YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Açığa satışta yukarı adım kuralı ise açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilmesine karşın, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilmesidir.

YUKARI ADIM KURLI BORSYI NASIL ETKİLER?

Borsada açığa satış işlemi, elde olmayan, sahip olunmayan bir hisse senedinin satılması demektir. Bu hisse senetleri yüksek fiyattan satılmakta ve daha sonra düşük fiyattan alınarak hisse senedi sahibine teslim edilmektedir. Böylece yatırımcı aradaki farktan kâr sağlamış olur.

BORSA NEYE GÖRE İNER ÇIKAR?

Bu kapsamada en temel olarak, hisse senedine karşı oluşan arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması da fiyatın düşmesine neden olur. Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır fakat senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür.

BORSADA FİYAT ADIMI NEDİR?

Fiyat adımı" her pay fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir. Baz fiyat yoksa (önceki kapanış yoksa veya fiyat serbest bırakılmışsa): Tek fiyat işlem yöntemi ile işlem gören sıralar için ilk fiyatın oluştuğu emir toplama aşaması sonrasında belirlenen eşleşme fiyatı baz fiyat olacaktır.

BORSA HİSSE SENETLERİ NEYE GÖRE ARTAR?

Bir hisse senedinin borsa değeri kar payı ödeme tarihi yaklaştıkça yükselir. Bu yükselişin miktarı, kar payı ödeme tarihinde, ödenecek kar payı miktarına kadar çıkar. Bu tarihte hisse senedinin fiyatı (normal fiyat M beklenen kar payı) kadardır.