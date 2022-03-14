Türkiye Borsa İstanbul saat kaçta açılıyor? 2022 Borsa Londra, Avrupa, Asya Amerika borsa ne zaman açılıyor? Türkiye'de borsa ve piyasaların açılışı

Borsa kaçta açılıyor? Borsa saat kaçta açılır? Ülkemizde ve dünyada borsa açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?



Sürekli işlem yöntemi ile seans 10:00 - 18:00 arasında devam etmektedir. Borsada bu saatler arasında herhangi bir seans arası ya da kısıtlama bulunmamaktadır. 18:00 itibarıyla ise sürekli seans bittiğinde 18:05'e kadar kapanış marj yayını, emir toplama ve fiyat belirleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:40'da başlar ve 18:05'e biter. BİST'te, 2022 yılı çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.

BORSA NE ZAMAN AÇILIYOR?

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisse senetlerinde işlem saatleri açılış, kapanış ve sürekli seans olarak üçe ayrılmaktadır. Hafta içi her gün 09:40 - 09:55 saatleri arasında emir toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Saat 09:55 itibarıyla ise fiyat belirleme ve işlemler gerçekleştirilmektedir.

BORSADA SÜREKLİ İŞLEM GÖREN PAYLAR

09:40 - 09:55 Gün Başı Açılış Seansı için Emir Toplama

09:55 - 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

10:00 - 13:00 Sürekli İşlem

13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14:00 - 18:00 Sürekli İşlem

18:01 - 18:05 Kapanış Seansı

18:05 - 18:08 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

18:08 - 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler

TÜRKİYE'DE BORSA KAÇTA AÇILIYOR?

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

LONDRA PİYASASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İşlemler özellikle Saat 10:00 ile 11:00 arasında Tokyo ve Londra piyasalarının, saat 15:00 ile 19:00 arasında ise Londra ve Amerika piyasaların açılmasıyla birlikte hareketlilik kazanır ve en yüksek işlem hacimlerine ulaşır.

DÜNYA BORSALARI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:

Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

İspanya Borsası : 11:00-19:30

Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

Çin Borsası : 04:30-11:00

Japonya Borsası : 04:00-10:00

Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

Nasdaq : 16:30-23:00

Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

Döviz Piyasalarında İşlem Saati

Döviz piyasalarındaki işlem saatleri piyasa merkezlerine göre değişiklik gösterir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.

Sidney/Avustralya : 00:00-08:00

Tokyo/Japonya : 02:00-11:00

Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00

Londra/İngiltere : 10:00-19:00

New York/ABD : 15:00-00:00

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