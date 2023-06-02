Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim var

Borsa neden yükseliyor sorusu gündeme geliyor. Bu nedenle dünya basını Mehmet Şimşek'den bahsediyor.Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılırken, Şimşek ile ilgili haberlerin etkisiyle borsada yükseliş görüldü. Borsa neden yükseliyor? Dünya basını Mehmet Şimşek'i yazıyor! Detaylar haberimizdedir…

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Seçimin ardından Mehmet Şimşek ile ilgili servis edilen haberler borsanın yükselmesine ve risk priminde geri çekilmeye neden olurken, Şimşek'in adının geçtiği haberler yalnızca Türk basınında değil yurt dışında da geniş yankı uyandırdı. Vietnam, Çin Pekin, Hong Kong, Japonya'dan Yunanistan'a hatta Mısır'a kadar pek çok ülkede Mehmet Şimşek'in adının geçtiği haberler kaleme alınmaya devam ediyor.

DÜNYA BASINI MEHMET ŞİMŞEK'İN YAZIYOR!

Tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olacağı ifade edilen Mehmet Şimşek'in ekonomiyle ilgili tüm koordinasyonu da üstlenmesi bekleniyor. Daha önce Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ifade edilen Şimşek'in bu formül yerine icracı bir görev üstlenmek istediği ve bu nedenle son kararın Hazine ve Maliye Bakanı olarak kabineye girmesi yönünde olduğu aktarıldı.