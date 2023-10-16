Borsa neden yükseliyor? 16 Ekim 2023 borsa ve dolar ne olur? Borsa son durum nedir?

Borsa neden düşüyor, ne zaman yükselir ve 16 Ekim 2023 borsa ne oldu, son durum nedir araştırılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.42 oranında artış ile 8228 puandan başlamasının ardından borsa yükseliyor mu sorularını gündeme getirdi. Borsa neden düşüyor, ne zaman yükselir ve 16 Ekim 2023 borsa ne oldu, son durum nedir merak ediliyor. Peki, Borsa neden düşüyor, ne zaman yükselir? 16 Ekim 2023 borsa ne oldu, son durum nedir?

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BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Borsa İstanbul'da bu hafta BIST 100 endeksi, ilk işlem gününe yüzde 1.42 oranında artış ile 8228 puandan başlamıştır. Ayrıca, bankacılık endeksi yüzde 1.83 oranında artış ile 8512 puan ve sanayi endeksi yüzde 1.16 oranında yükselme ile 13429 puan seviyelerinde hareket ediyor.

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM NEDİR?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,19 puan artışla ve yüzde 1,42 değer kazanarak 8.228,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kaybıyla 8.113,30 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde yeni konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.250 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.080 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.