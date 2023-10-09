Son dakika gelişmeleri arasında borsadaki düşüşün nedenleri merak konusu oldu. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, borsanın neden düşüşte olduğunu ve bu durumun ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, Borsa neden düşüyor? 9 Ekim Borsa neden düşüşte? İşte detaylar...

Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! 9 Ekim Borsa neden düşüşte?

Borsa neden düşüyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 9 Ekim Pazartesi günü borsadaki son durum araştırılıyor. Borsadaki hareketlilik ve dalgalanmaların nedenleri üzerine çeşitli analizler ve yorumlar yapılıyor. Arama motorlarında borsa neden düşüşte sorgulatılıyor. Peki, Borsa neden düşüyor? 9 Ekim Borsa neden düşüşte? Detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR?

Hamas'ın operasyonuyla başlayan İsrail-Filistin gerilimi sonrası dolar yeni haftaya rekorla başladı. Dolar, 28 lirayı aşarak 28,11 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra geri çekilen kur, şu sıralar 27,70'li seviyelerde bulunuyor.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalar İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle haftaya negatif bir seyirle başlarken, gözler bölgeden gelecek haber akışına çevrildi. Geçen hafta, enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu dikkati çekerken, hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Buna göre, Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, yeni haftaya yüzde 3,4 yükselişle 86,8 dolardan başladı.