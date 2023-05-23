Borsa neden düşüyor, ne zaman yükselir ve 23 Mayıs 2023 borsa ne oldu, son durum nedir gündeme geliyor. Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair yapay zeka ile üretilen fotoğraflar nedeniyle, S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Borsa neden düşüyor, ne zaman yükselir ve 23 Mayıs 2023 borsa ne oldu, son durum nedir merak ediliyor. Peki, Borsa neden düşüyor, ne zaman yükselir? 23 Mayıs 2023 borsa ne oldu, son durum nedir?

Yapay zekanın kötü yönde kullanımının tehlikelerine dair en canlı örnek dün ABD'de yaşandı. Ardından, S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Borsa neden düşüyor, ne zaman yükselir ve 23 Mayıs 2023 borsa ne oldu, son durum nedir gündeme geliyor. Borsa neden düşüyor, ne zaman yükselir ve 23 Mayıs 2023 borsa ne oldu, son durum nedir merak ediliyor. Borsa neden düşüyor, ne zaman yükselir? 23 Mayıs 2023 borsa ne oldu, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair yapay zeka ile üretilen fotoğraflar ortalığı karıştırdı. Bina ve yükselen siyah dumanların yer aldığı görsellerin mavi tiki bile sahte olan "Bloomberg" Twitter hesabından başlayarak paylaşılması sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.

Yapay zeka ile üretilen sahte görsellerden biri.

23 MAYIS 2023 BORSA SON DURUM NEDİR?

Sahte fotoğraf üzerine televizyonlarda yorumda bulunan Rus ve Hindistan kaynaklı haber ajanslarının konuyu iyiden iyiye gündeme taşımasının ardından patlamanın gerçek olmadığı ve görsellerin yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşılsa da iş işten geçmişti.

Yayılan haber sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Günün en düşük seviyesine kadar gerileme gerçekleşti. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.