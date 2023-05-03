Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 azalışla 4.540,73 puana geriledi. Bu nedenle birçok vatandaş tarafından Borsa neden düşüyor? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Borsa neden düşüyor? Borsadaki düşüşün sebebi ne? SON DAKİKA: Borsada neden düşüyor, ne oldu?

Sektör endekslerinin azalması sonrası vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde Borsa neden düşüyor? Sorusu gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edilmekte olan Borsa neden düşüyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Borsa neden düşüyor? Borsadaki düşüşün sebebi ne? SON DAKİKA: Borsada neden düşüyor, ne oldu?

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.517,38 puana çıktı. Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4.506,24 puandan kapattı. Daha sonrasında öğle saatlerine doğru düşüşe geçen BİST 100 endeksi -139,70 (-3,10%) düşüşle 4.357,36 oldu. Borsadaki hisse senetlerinin düşmesi birçok nedene bağlı olabilir. Bazen yapılan spekülatif açıklamalar da hisse senedinin değer kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle Borsa neden düşüyor? Sorusuna net bir yanıt vermek, mümkün değildir