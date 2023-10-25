Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 5'e ulaştı. Borsa İstanbul devre keserken işlemler geçici olarak durdu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 8.035,83 puandan başlamıştı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,06 değer kaybederek 7 bin 905,37 puanla tamamlamıştı. Peki, borsa neden düşüyor? Borsa neden devre kesti?

Borsa neden düşüyor? 25 Ekim Borsa neden devre kesti? Borsa İstanbul'da devre kesici kararı!

Borsa neden düşüyor? 25 Ekim borsa neden devre kesti? Güne yüzde 0,57 yükselişle 8.035,83 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 5'e ulaştı. Sert düşüşün ardından Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı.

BORSA NEDEN DEVRE KESTİ?

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Saat 16:49:54 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

KAYIPLAR YÜZDE 7'Yİ GEÇTİ

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 17.23: 13 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasası'nda varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacak, diğer işlem sıralarında saat 18.01'de kapanış seansı ile yeniden başlatılacaktır. VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler sürekli işlem yöntemiyle saat 18: 08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır."

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,06 değer kaybederek 7 bin 905,37 puanla tamamlamıştı.

Analistler, küresel piyasalarda, tahvil piyasalarındaki satış baskısının güç kaybetmesi ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme konusunda attığı adımlarla risk iştahının artmasına karşın Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerin etkilerinin sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini söyleyen analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de yeni konut satışlarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etmişti.

Borsa İstanbul günün yarısında hızlı dalgalanma yaşadı. Günün ilk yarısında yüzde 1.2 kadar yükselen endeks günün ilk yarısının sonunda yüzde 1 düştü.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici terimi, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemini ifade eder.

Devre kesiciler; panik satışını engellemeyi amaçladığı gibi, söz konusu panik alımlar olduğunda da tetiklenebilir. S&P 500 ve BIST 100 gibi geniş piyasa endeksleri yanı sıra hisse senetleri için de yaygın olarak kullanılır.

Devre kesiciler; dünya çapındaki borsalarda, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında borsada alım-satımı otomatik olarak durdurarak çalışan geçici önlemlerdir.