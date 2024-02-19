Borsa neden düştü? Son dakika! 19 Şubat Pazartesi Borsa neden düşüyor? BİST neden düşüşte?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kaybederek 9.196,41 puandan tamamlandı. Borsa neden düştü? Son dakika! 19 Şubat Pazartesi Borsa neden düşüyor? BİST neden düşüşte?

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Güne yükseliş ile başlayan başlıca hisseler ise şöyle:

? EUKYO

? KERVN

? BORSK

? PATEK

? DIRIT

Güne düşüş ile başlayan başlıca hisseler ise şöyle:

? ETYAT

? PKART

? SELGD

? FONET

? UFUK

Günü yükselişle kapatan başlıca hisseler

? TDGYO

? AVGYO

? KERVN

? EUKYO

? KAPLM

? AVTUR

? UFUK

? BORSK

? LUKSK

Günü düşüşle kapatan başlıca hisseler

? SEGYO

? BFREN

? KARYE

? VERUS

? KGYO

? SUNTK

? JANTS

? PENTA

? KLMSN

Günün en çok işlem hacmine sahip hisseleri:

? THYAO

? TUPRS

? EREGL

? ISCTR

? YKBNK

Gün içinde 9.404,11 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 9.200 puanın altında dengelendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,69 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,20 ile tekstil deri oldu.

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