Borsa neden düştü? Son dakika! 19 Şubat Pazartesi Borsa neden düşüyor? BİST neden düşüşte?
BIST 100 (XU100) 19 Şubat 2024 tarihinde 9.394,53 TL üzerinden işlem görmektedir. Peki, Borsa neden düştü? Son dakika! 19 Şubat Pazartesi Borsa neden düşüyor?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kaybederek 9.196,41 puandan tamamlandı. Borsa neden düştü? Son dakika! 19 Şubat Pazartesi Borsa neden düşüyor? BİST neden düşüşte?
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Güne yükseliş ile başlayan başlıca hisseler ise şöyle:
? EUKYO
? KERVN
? BORSK
? PATEK
? DIRIT
Güne düşüş ile başlayan başlıca hisseler ise şöyle:
? ETYAT
? PKART
? SELGD
? FONET
? UFUK
Günü yükselişle kapatan başlıca hisseler
? TDGYO
? AVGYO
? KERVN
? EUKYO
? KAPLM
? AVTUR
? UFUK
? BORSK
? LUKSK
Günü düşüşle kapatan başlıca hisseler
? SEGYO
? BFREN
? KARYE
? VERUS
? KGYO
? SUNTK
? JANTS
? PENTA
? KLMSN
Günün en çok işlem hacmine sahip hisseleri:
? THYAO
? TUPRS
? EREGL
? ISCTR
? YKBNK
Gün içinde 9.404,11 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 9.200 puanın altında dengelendi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,69 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,20 ile tekstil deri oldu.
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