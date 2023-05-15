Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,38 düşüşle, 4489 puandan başladı. Birçok vatandaş tarafından Borsa neden düşüyor? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Borsa neden düştü? Borsa İstanbul neden düşüşte? Borsadaki düşüşün sebebi ne? SON DAKİKA 15 Mayıs borsa neden düşüyor?

Sektör endekslerinin azalması sonrası vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde Borsa neden düşüyor? Sorusu gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edilmekte olan Borsa neden düşüyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Borsa neden düştü? Borsa İstanbul neden düşüşte? Borsadaki düşüşün sebebi ne? SON DAKİKA 15 Mayıs borsa neden düşüyor?

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa'dan yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi;

"Saat 09:55:17 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

T.C. Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan ani değişim dolar/TL kurunu olumsuz etkilerken, borsayı da etkisi altına altı. Borsa İstanbul'un uygulaması ile gündeme gelen borsada devre kesici uygulaması, işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi adına uygulanan bir sistemdir. Borsada devre kesici uygulaması ile yatırımcılar ani fiyat dalgalanmalarının negatif etkilerinden korunmuş olur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

Devre kesici uygulaması yıldız pazarda yüzde 10, ana pazarda yüzde 7,5, alt pazarda ise yüzde 5 oranında tetiklenir. Emir toplama süresi ise yıldız pazarda 5, ana pazar ve alt pazarda 15 dakikadır. Devre kesici sonrası eşleştirme süresi ise yıldız pazar ve ana pazarda 2, alt pazarda ise 15 dakikadır.