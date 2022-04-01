Borsa neden açılmadı? Borsa kapalı mı, neden kapalı?

Borsa neden kapalı, borsa neden açılmadı sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde ve dünyada borsa açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

BORSA NEDEN KAPALI?

Borsa İstanbul'da 09:40 itibarıyla işlem yapılmaktadır. İşlemlerini yapamayan vatandaşlar nedenini araştırmaktakta ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.

BORSA İSTANBUL KAÇTA AÇILIYOR?

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