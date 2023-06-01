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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,85'lik yükselişle başladı.Borsa neden açılmadı? Borsa ne zaman açılacak? 1 Haziran Borsa neden kapalı? soruları gündeme geliyor. Borsa neden açılmadı? Borsa ne zaman açılacak? 1 Haziran Borsa neden kapalı? merak ediliyor. Borsa neden açılmadı? Borsa ne zaman açılacak? 1 Haziran Borsa neden kapalı? Detaylar haberimizdedir…

BORSA NEDEN AÇILMADI?

Borsa, güne yüzde 0,85'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,85'lik yükselişle başladı. Endeks, 41,72 puanlık artışla 4.928,63 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

1 HAZİRAN BORSA NEDEN KAPALI?



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,85'lik yükselişle başladı. Endeks, 41,72 puanlık artışla 4.928,63 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.