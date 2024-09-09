BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 24,08 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.795,24 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi ise yüzde 0,16 oranında değer kazandı. Birçok kişi, 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? İşte detaylar...

BORSA NE ZAMAN AÇILIYOR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 yükselişle 9.795,24 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,08 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.795,24 puana çıktı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile turizm olurken, en çok gerileyen ise yüzde 0,38 ile inşaat sektörü oldu.

9 EYLÜL BORSADA SON DURUM

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,38 ile inşaat oldu.