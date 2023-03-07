Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında 8 Şubat Çarşamba günü Borsa İstanbul alım-satım işlemleri durdurulmuştu. Borsa çalışma saatleri ile ilgili gelişmeler bugün de yakından takip ediliyor. Peki, Borsa ne zaman açılıyor? 7 Mart 2023 borsa ne zaman açılıyor?

Binlerce yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul'un ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından iki gün süreyle açık kaldıktan sonra kapatılan Borsa İstanbul açılmıştı. Peki, Borsa ne zaman açılıyor? 7 Mart 2023 borsa ne zaman açılıyor? İşte detaylar haberimizde...

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada açılıştan önce alınan tedbirler hakkında bilgi verildi. 15 Şubat tarihinde yeniden işlemlerin başlayacağı Borsa İstanbul, açılış seansında pay piyasalarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

BORSA NE ZAMAN AÇILIYOR?

09:40-09:55 : Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı

09:55-10:00 : Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı

10:00-13:00 : Sürekli İşlem için saat aralığı

13:00-13:55 : Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık

13:55-14:00 : Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer

14:00-18:00 : Sürekli işlem için saat aralığı

18:00-18:01 : Kapanış saat aralığı

18:01-18:05 : Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı

18:05-18:07 : Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı

18:07-18:10 : Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı