Borsa ne zaman açılacak? Borsada işlemler durduruldu! Borsa hangi gün, saat kaçta açılacak?

Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Borsa İstanbul'un 5 gün kapatılmasının ardından ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Borsa ne zaman açılacak? Borsa hangi gün, saat kaçta açılacak? Borsa neden kapatıldı? İşte detaylar...

Borsa kapatıldı!Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi. Borsa İstanbul'un tekrar ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Borsa ne zaman açılacak? Borsa hangi gün, saat kaçta açılacak? Borsa neden kapatıldı? Detaylar haberimizde...

YÜZDE 7'LİK KAYIP VAR

Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'yi sarsan deprem sonrasında Borsa İstanbul, 14 Şubat akşamına kadar kapatıldı. 15 Şubat günü tekrar açılan Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemler iptal edildi.