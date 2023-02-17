8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle kapatılmasına karar verilen borsa ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Peki, Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Borsa açıldı mı ve işlemler başladı mı?

Binlerce yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul'un ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından iki gün süreyle açık kaldıktan sonra kapatılan Borsa İstanbul'un açılış tarihi belli oldu. Peki, Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Borsa açıldı mı ve işlemler başladı mı? İşte detaylar haberimizde...

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba gününden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasaları, bir dizi tedbirle bugün yeniden açıldı ve işlemler başladı.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul (BİST 100) 14 Şubat Salı akşamına kadar kapalı olacak. 15 Şubat Çarşamba günü sabah 09:40'ta yeniden işlemler başlayacak.

BORSA NEDİR NE İŞE YARAR?

Borsa veya sermaye piyasasının değişimi, alınıp satılabilir menkul kıymetler, stok, hisse senedi, emtialar, döviz, istikraz, vadeli kontratlar, ve opsiyon sözleşmelerinin halka açık satıldığı veya satın alındığı organize bir piyasadır.