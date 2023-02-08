Borsa ne zaman açılacak ve borsa neden durduruldu merak ediliyor. Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Borsa devre kesici uygulandı. Borsa ne zaman açılacak ve borsa neden çöktü araştırılıyor. Peki, Borsa ne zaman açılacak? Borsa neden çöktü?

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Borsa devre kesici uygulandı. Borsa ne zaman açılacak ve 8 Şubat borsa neden çöktü merak ediliyor. Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Borsa ne zaman açılacak? 8 Şubat borsa neden çöktü? sorularına yanıt aranıyor. Borsa ne zaman açılacak? 8 Şubat borsa devre kesici uygulandı! Detaylar haberimizdedir…

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

8 ŞUBAT BORSA DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.

BORSA NEDEN ÇÖTÜ?

Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı.

