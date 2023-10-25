BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi. Borsa kapandı mı, borsa durdu mu?

Borsa kapandı mı, borsa durdu mu?

Borsa İstanbul'da işlemler 17.19 itibarıyla yeniden işlem başladı. Fakat kayıpların artarak yüzde 7'ye ulaşması sebebiyle borsada ikinci kez devre kesici faaliyete geçerek işlemler yine durduruldu. Gelişme sonrası Borsa kapandı mı, borsa durdu mu?

BORSA KAPANDI MI, BORSA DURDU MU?

İlk devre kesicinin çalışmasının ardından Borsa İstanbul'un Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şöyle denildi:

"Saat 16.49:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 17.09:54'te tek fiyat emir toplama, 17.14:54'te eşleştirme yapılacak ve 17.19:54'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasası'nda tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17.09:54'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.19:54'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler, 17.19:54'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir."

Saat 17.19'da başlayan işlemlerin ardından borsadaki düşüş devam etti ve ikinci devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul, ikinci devre kesiciye ilişkin şu açıklamayı yayımladı:

"Saat 17.23:13 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasası'nda varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacak, diğer işlem sıralarında saat 18.01'de kapanış seansı ile yeniden başlatılacaktır. VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır."