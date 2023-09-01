Borsa İstanbul'da borsa açılış saati ve kapanış saati merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen Borsa kapalı mı? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Borsa kapalı mı? Bugün borsa neden kapalı, sebebi ne? Borsa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Borsa kapalı mı? Sorusu, yatırımcılar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan sorular arasında yer alıyor. Borsada işlem yapmak isteyen birçok vatandaş, Borsa kapalı mı? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Ülkemizde ve dünyada borsa açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Peki, Borsa kapalı mı? Bugün borsa neden kapalı, sebebi ne? Borsa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BORSA KAPALI MI?

Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:30'da başlar ve 18:10'da biter. Buna göre Borsa İstanbul, 18:10'dan sabah saat 09:30'a kadar kapalıdır. BİST'te, 2023 yılı çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.

TÜRKİYE'DE BORSA NE ZAMAN AÇILIYOR?

İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri: Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55. Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00. Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00.

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15