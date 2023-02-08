Sosyal medya üzerinde gündeme gelen birçok olayın ardından Borsa kapalı mı? Ve Borsada işlem yapılıyor mu? Soruları birçok vatandaş tarafından merak edilmekte. İşlem yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Borsa kapalı mı? Borsada işlem yapılıyor mu? Alım-Satım işlemleri durduruldu mu?

Borsa kapalı mı? Sorusu, işlem yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Kullanıcılar neden işlem yapamadığını araştırmaya devam ediyor. Bu noktadan en çok merak edilenlerden bir tanesi Borsa kapalı mı? Sorusu oluyor. Peki, Borsa kapalı mı? Borsada işlem yapılıyor mu? Alım-Satım işlemleri durduruldu mu?

BORSA KAPALI MI?

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı. Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.