Borsa İstanbul düşüşün yüzde 7'yi aşmasının ardından kapatılmasına karar verildi. Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Vatandaşlar ise Borsa kapalı mı? Borsa bugün kapalı mı, açık mı? Borsa ne zaman açılacak? sorularını araştırdı.

Borsa ile ilgilenen vatandaşların gündeminde yer alan sorular arasında Borsada işlemler ne zaman başlayacak? sorusu yer alıyor. Arama motorlarında ise Borsa kapalı mı? Borsa bugün kapalı mı, açık mı? Borsa ne zaman açılacak?araması yapılıyor. İşte detaylar...

BORSA KAPALI MI?

Türkiye'yi sarsan deprem sonrasında Borsa İstanbul, 14 Şubat akşamına kadar kapatıldı.

BORSA NEDEN DURDU?

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı. Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.