Borsa İstanbul rekor mu kırdı 2022? 2 Haziran Borsa İstanbul'da ne oldu, kaç puanla günü kapattı? Borsa İstanbul rekor seviyesi kaç? - Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 kazançla 2,601 puandan tamamladı. Bu seviye tüm zamanların en yüksek kapanış rekoru oldu. Endeks gün içinde de 2.603 puanla rekor seviyeyi gördü. Borsa İstanbul rekor mu kırdı 2022? 2 Haziran Borsa İstanbul'da ne oldu, kaç puanla günü kapattı? Borsa İstanbul rekor seviyesi kaç?

BORSA İSTANBUL REKOR MU KIRDI 2022?

Günü 2.601,56 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, tüm zamanlarınen yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile spor oldu.

BIST 100'DE 2.650 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki "şahin" ton nedeniyle küresel risk iştahında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti. Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 seviyesinin direnç, 2.500 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

EKONOMİSTLER ENFLASYONUN YÜZDE 77'YE ÇIKMASINI BEKLİYOR

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,49 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.

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