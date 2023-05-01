Borsa İstanbul'da birçok vatandaşın işlem yapmakta sorun yaşaması ile birlikte birçok kişi tarafından Borsa'nın durumu merak ediliyor ve internet üzerinde Borsa bugün kapalı mı? Sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, Borsa İstanbul neden kapalı? Bugün Borsa İstanbul neden kapalı, neden işlem yapılmıyor?

1 Mayıs tarihi nedeniyle gündeme Borsa bugün kapalı mı? Sorusu geliyor. Borsa'da işlem yapmak isteyen kullanıcılar, Borsa İstanbul neden kapalı? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Borsa İstanbul'da işlem yapmakta olan birçok kullanıcı, Borsa İstanbul neden kapalı? Sorusuna dair araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Borsa İstanbul neden kapalı? Bugün Borsa İstanbul neden kapalı, neden işlem yapılmıyor?

BORSA İSTANBUL NEDEN KAPALI?

Borsa İstanbul, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle 1 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar için 2 Mayıs tarihinden itibaren Borsa İstanbul tekrar kullanıma açılacak. Buna göre bugün, yani 1 Mayıs tarihinde Borsa İstanbul kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Aynı zamanda 1 Mayıs tarihinde bütün kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.