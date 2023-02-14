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Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak? Borsa ne zaman işleme açılacak?

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Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak ve Borsa ne zaman işleme açılacağı merak ediliyor. Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak ve Borsa ne zaman işleme açılacak gündeme geliyor. Peki, Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak? Borsa ne zaman işleme açılacak?

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Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durdurulmuştu. Ardından, Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak ve Borsa ne zaman işleme açılacağı merak ediliyor.Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak ve Borsa ne zaman işleme açılacak gündeme geliyor. Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak? Borsa ne zaman işleme açılacak? Detaylar haberimizdedir…

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı. Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi. Türkiye'yi sarsan deprem sonrasında Borsa İstanbul, 14 Şubat akşamına kadar kapatıldı.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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