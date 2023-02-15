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Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul saat kaçta açılacak? Borsa bugün açık mı?

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Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul saat kaçta açılacak? Borsa bugün açık mı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde kapatılan Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Merak ediliyor. İşlemlerin yeniden başlayacağı Borsa İstanbul, bir dizi yeni tedbirin alındığını açıkladı. Peki, Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul saat kaçta açılacak? Borsa bugün açık mı?

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Bir süredir kapalı olan ve yarın işlemlerin yeniden başlayacağı Borsa İstanbul, bir dizi tedbirin alındığını açıkladı. Buna göre alınan kararlar doğrultusunda açılacak olan Borsa İstanbul'da hangi kararlar etkili olacak? sorusu da oldukça merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde kapatılan Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul saat kaçta açılacak? Borsa bugün açık mı?

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul, 15 Şubat Çarşamba günü saat 09.40'ta açılacak ve kısıtlı bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. 5 iş günü süren aranın ardından yarın yeniden faaliyete geçecek Borsa İstanbul, açılış öncesi aldığı yeni tedbirleri KAP'a bildirdi. Buna göre, emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasası'nda açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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