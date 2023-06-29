Borsa İstanbul ne zaman açılacak? BİST açık mı, hisse alış satışı ne zaman yapılır? Bayramda Borsa İstanbul kapalı mı, dolar euro ne zaman alınır?

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Kurban bayramının gelmesinin ardından borsada işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Bugün borsa açık mı? Bayramda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? sorularına yanıt aranıyor. BİST açık mı, hisse alış satışı ne zaman yapılır? Bayramda Borsa İstanbul kapalı mı, dolar euro ne zaman alınır? İşte merak edilenler!

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Kurban bayramının gelmesinin ardından borsada işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Bugün borsa açık mı? Bayramda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bugün borsa açık mı? Bayramda Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Borsa ne kadar, kaç gün kapalı olacak? İşte merak edilenler!

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK BUGÜN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre resmi tatillerdeki mesai günleri vatandaşlar ile paylaşılıyor. Borsa İstanbul, 26 Haziran günü tam gün hizmet verirken, 27 Haziran gününde saat 13.00'a kadar hizmet verecek. Bayramda ise Borsa İstanbul kapalı olacak. Borsa İstanbul 3 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hizmet verecek.