İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı Altılı Masa çıkışı sonrasında Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı. Borsa enders hızı düşe geçip geçmediği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Borsa İstanbul düştü mü? Borsa nedir? Borsa İstanbul'a nasıl yatırım yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Günün ilk yarısında yüzde 0,86 değer kazanarak 5.282,28 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'un İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, Borsa İstanbul düştü mü? Borsa nedir? Borsa İstanbul'a nasıl yatırım yapılır? Detaylar haberimizde...

BORSA İSTANBUL DÜŞTÜ MÜ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'da ise kayıplar derinleşti.

Buna göre, BIST 100 Endeksi'nde kayıp yüzde 3'ü aştı. Endeks, saat 15:41 itibarıyla yüzde 3,61 oranında düşüşle 5 bin 71 puan seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 340 ve 5 bin 450 seviyelerinin direnç, 5 bin puanın ise destek konumunda izleneceğini belirtiyor. BIST 100 endeksi, son olarak dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,15 azalışla 5 bin 261 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul'da bundan sonraki seyrin nasıl şekilleneceğine yönelik yurt içinde seçim ile ilgili gelişmeler izlenecekken, yurt dışı tarafta ise küresel pay piyasalarında resesyon riskinin devam edip etmediğine yönelik ipuçları izlenecek.

BORSA İSTANBULA NASIL YATIRIM YAPILIR?

Borsada işlem yapmanız için bir bankada vadesiz hesabınız ya da aracı bir kurumda paranız olmalıdır. Bunun için en çok tercih edilen kanallar ise bankalardır. İşlem yapmak için vadesiz hesabınızın olduğu bankaya giderek "Yatırım Hesabı" açtırmak istediğinizi beyan etmeniz gereklidir.

BORSA NEDİR?

Borsa veya sermaye piyasasının değişimi, alınıp satılabilir menkul kıymetler, stok, hisse senedi, emtialar, döviz, istikraz, vadeli kontratlar, ve opsiyon sözleşmelerinin halka açık satıldığı veya satın alındığı organize bir piyasadır.

BORSA İSTANBUL ÇÖKER Mİ?

Çöküşler genellikle uzun bir boğa piyasasının sonunda meydana gelir. Yani irrasyonel bir coşkunun veya açgözlülüğün hisse senedi fiyatlarını sürdürülemez seviyelere çektiği zamanlarda borsa çöküşü görüldüğü bilinmektedir.