Borsa İstanbul deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Borsa İstanbul kaç milyar TL bağışladı?

Deprem ortak yayınında hangi firma ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Merak edilen firmalardan birisi de Borsa İstanbul oldu. Peki, Borsa İstanbul ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Borsa İstanbul kaç milyar TL bağışladı? İşte detaylar...

Borsa İstanbul 15 Şubat deprem ortak yayınında ne kadar kaç milyar, milyon bağış yaptı merak edildi. Peki, Borsa İstanbul ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Borsa İstanbul kaç milyar TL bağışladı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

BORSA İSTANBUL ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Borsa İstanbul depremzedeler için toplam 2 Milyar TL bağışladı.