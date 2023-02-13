BIST, KAP'a yaptığı açıklamada 8 Şubat tarihli işlemler hakkında açıklama yaptı. Peki, Borsa işlemler iptal mi oldu? Borsa 8 Şubat işlemler iptal mi edildi?

Borsa İstanbul, KAP'a Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 5 İş Günü Süresince Geçici Olarak Kapatılması ve 08/02/2023 Tarihli İşlemlerin İptali konulu açıklama yaptı. Peki,Borsaişlemler iptal mi oldu? Borsa 8 Şubat işlemler iptal mi edildi?

BORSADA İŞLEMLER İPTAL Mİ EDİLDİ?

Açıklamada "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.