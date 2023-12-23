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Borsa hafta sonu kapalı mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı, satılır mı?

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Hafta sonu kurum ve kuruluşların büyük çoğunluğunun kapalı olması nedeniyle borsa hafta sonu kapalı mı, sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Borsa hafta sonu kapalı mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı, satılır mı?

Borsa hafta sonu kapalı mı? Sorusu, hafta sonu borsada işlem yapmak isteyen ve hisse senedi alınır mı, satılır mı? Merak etmekte olan kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşın en merak ettiği konular arasında borsa çalışma saatleri yer alıyor. Borsa, belli saatler arasında işlem gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en önemli borsası olan Borsa İstanbul gibi kurumlar çalışma saatleri dışında hizmet vermiyor. Peki, Borsa hafta sonu kapalı mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı, satılır mı?

BORSA HAFTA SONU KAPALI MI?

Borsa, resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40akşam 18:05 saatleri arasında hizmet veriyor. Yani hafta sonu borsa kapalı oluyor. Borsa hafta içi sabah 09:40 akşam 18:05 saatleri arasında açıktır. Buna göre Cumartesi günleri borsa kapalıdır ve hizmet vermemektedir.

HAFTA SONU HİSSE SENEDİ ALINIR MI?

Borsa İstanbul Pazartesi ve Cuma günleri arasında hizmet verir. Hafta sonu, yani Cumartesi ve Pazar işlem yapılamaz. Dileyen vatandaşlar, yatırım hesabından hisse senedi alımını hafta sonu da gerçekleştirebilir, fakat işlem hafta içi işleme sokulur.

Borsa hafta sonu kapalı mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı, satılır mı?Borsa İstanbul

İSTANBUL BORSASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00

Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00

Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55

Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00

Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00

Kapanış Saati: 18.00 / 18.01

Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07

Kapanış Fiyatından İşlemler: 18.07 / 18.10

Emir Ceran
Emir Ceran
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