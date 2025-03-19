BİST 100 endeksi güne 10.060 puandan başladı. Ancak düşüş sonrası devre kesici uygulanarak işlemler durduruldu. Devre kesicinin ardından borsa yatırımcıları ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde Borsa İstanbul sitesini takip etmeye başladı. Borsa düştü mü? Borsa neden düştü?

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

orsa İstanbul, 19 Mart 2025 tarihinde sert bir düşüşle açıldı ve devre kesici mekanizması devreye girdi. BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87'lik bir kayıpla 10.060,48 puana gerileyerek işlem görmeye başladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02, holding endeksi ise yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektörlerde gerilemeler yaşanırken, iletişim sektörü yüzde 7,56 ile en fazla kaybı yaşadı. Borsa İstanbul'un web sitesine ise şu anda erişilemiyor. Kullanıcılar, platforma ulaşmakta zorluk yaşıyor ve henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, altın fiyatları tarihi zirvelerine bir yenisini daha ekledi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

İşlemler başladıktan kısa bir süre sonra kayıpların yüzde 5'i aşması nedeniyle devre kesici uygulandı.

Saat 14.08 itibarıyla ikinci kez devre kesme işlemi uygulandı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirimde 'Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 14:28:10'da tek fiyat emir toplama, 14:33:10'da eşleştirme (*) yapılacak ve 14:38:10'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir' denildi.