BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur?

3 Eylül tarihinde borsanın güne nasıl başladığı merak konusu oldu. Borsanın bugün yükselip yükselmediği araştırılıyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, borsanın son durumunu ve olası hareketlerini yakından izliyor. Piyasaların yönü, ekonomik veriler, enflasyon oranları ve küresel gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor. Peki, 3 Eylülborsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? İşte detaylar...

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 yükselişle 10.130,47 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,29 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.130,47 puana yükseldi.

BORSA YÜKSELDİ Mİ?

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile spor, tek gerileyen yüzde 0,07 ile ulaştırma oldu. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazancıyla 10.110,18 puandan tamamladı.

BORSA DÜŞERSE NE OLUR?

Borsadaki düşüş, genel ekonomik güveni sarsabilir. Yatırımcılar ve tüketiciler, ekonomik durgunluk veya kriz endişesiyle harcamalarını kısabilir ve yatırımlarını azaltabilir. Aynı zamanda, borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri düşer, bu da şirketlerin sermaye artırma yeteneğini zayıflatabilir. Bu durum, şirketlerin büyüme planlarını ertelemesine veya iptal etmesine yol açabilir.