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Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi?

Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi?
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24 Eylül tarihinde Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik merak konusu oldu. Yatırımcılar, borsanın son durumunu ve yönünü merak ediyor. Borsa İstanbul'un günlük hareketlerine dair detaylar ve analizler, ekonomi dünyasının nabzını tutuyor.

24 Eylül'de Borsa İstanbul'da meydana gelen hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekti. Borsa'nın güncel durumu ve gelecekteki yönü hakkında birçok kişi merak içerisinde. Borsa İstanbul'un günlük dalgalanmalarıyla ilgili detaylar ve analizler, ekonomi dünyasının dinamiklerini gözler önüne seriyor. Peki, 24 Eylül borsa yükseldi mi? Borsada son durum ne? İşte detaylar...

BORSA YÜKSELDİ Mİ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24'lük artışla 9.911,41 puandan başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre 23,66 puanlık bir yükseliş kaydederek yüzde 0,24 değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi ise yüzde 0,17 oranında artış gösterdi. Sektör bazında bakıldığında, en fazla kazandıran sektör yüzde 1,48'lik artışla metal ana sanayi olurken, en çok değer kaybeden sektör ise yüzde 0,40'la turizm oldu.

Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi?

BORSADA SON DURUM NE?

Borsada yaşanan güncel gelişmeler birçok kişi tarafından araştırılıyor. 24 Eylül Salı günü borsa yükseldi mi? İşte cevabı; Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 9.911,41 puandan başladı.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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