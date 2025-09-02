Borsa çöktü mü, bugün borsa neden düşüyor İstanbul BIST 2 Eylül Salı?

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş, yatırımcıları endişelendirdi. BIST 2 Eylül Salı günü neden düşüyor sorusu, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Borsanın çöküp çökmediği ise henüz netlik kazanmış değil. Peki, borsa çöktü mü, bugün borsa neden düşüyor?

BORSA ÇÖKTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da 2 Eylül itibarıyla yaşanan düşüşler, yatırımcılar arasında endişeye neden oldu. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,50 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.304,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. BIST 100 endeksi, güne hafif bir artışla başlamasına rağmen ilerleyen saatlerde düşüş yaşadı. Yaşanan gelişmelerle ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

BORSA ENDEKSİ NEDİR?

Borsa endeksi, belirli bir borsada işlem gören hisse senetlerinin performansını ölçmek amacıyla oluşturulan bir göstergedir. Endeks, seçilen hisse senetlerinin fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Bu sayede yatırımcılar, piyasaların genel yönünü ve performansını tek bir rakamla takip edebilir.

Amaç ve İşlevi

• Piyasa Durumunu Gösterir: Endeks, borsanın genel olarak yükselip yükselmediğini veya düştüğünü anlamamıza yardımcı olur.

•Karşılaştırma Aracı: Yatırımcılar kendi portföylerinin performansını endeksle karşılaştırarak başarılarını ölçer.

• Yatırım Kararları: Endeksler, yatırım fonları ve ETF gibi ürünlerin oluşturulmasında referans alınır.

Örnekler

• BIST 100 (Türkiye) : Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin hisselerinden oluşur.

• S&P 500 (ABD): Amerika'daki en büyük 500 şirketin performansını ölçer.

• DAX (Almanya): Frankfurt Borsası'nda işlem gören en büyük 40 şirketi içerir.

Hesaplama Yöntemi

Endeksler genellikle piyasa değeri ağırlıklı yöntemle hesaplanır. Yani, büyük şirketlerin hisseleri endeks üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. Bazı endeksler ise fiyat ağırlıklı ya da eşit ağırlıklı olabilir.