"Borsa caiz mi?" sorusu İslam dinine göre finansal işlemlerin ve yatırımların helal veya haram olup olmadığını sorgulayan bir konudur. İslam hukukunda (şeriat) finansal işlemler ve yatırımlar bazı temel prensiplere dayandırılır. Helal hassasiyeti olan vatandaşlar ise merak ediyor Borsa caiz mi, helal mi? Diyanet'e göre borsaya girmek caiz midir? İşte detaylar…

Borsa genel olarak, birçok farklı şirketin hisse senetlerinin alınıp satıldığı bir piyasadır. İslam hukukunda, bir yatırım veya finansal işlem helal veya haram olarak değerlendirilirken bazı prensipler göz önünde bulundurulur. O halde Borsa caiz mi, helal mi? Diyanet'e göre borsaya girmek caiz midir? Detaylar haberimizdedir…

BORSA CAİZ Mİ, HELAL Mİ?

İslam hukukuna göre faiz (riba) haramdır. Dolayısıyla, faiz içeren finansal işlemler ve yatırımlar caiz değildir. İslam hukukunda spekülasyon (gelecekteki belirsizliklere dayalı kar elde etme amacıyla yapılan işlemler) ve kumar haram kabul edilir. Bu nedenle, hisse senetlerini satın alırken veya satarken yalnızca şansa dayalı bir beklentiyle değil, sağlam analiz ve mantıklı kararlarla hareket etmek önemlidir.

DİYANET'E GÖRE BORSAYA GİRMEK CAİZ MİDİR?

Diyanet'in bu konuda açıklaması şu şekildedir: "Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının (hisse senedi gibi) satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder.Borsada belli hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların başvurduğu bu yöntemde, fiyatı yüksek olan hisselerin satılması ve fiyatlar düştüğünde tekrar satın alınarak sahibine iade edilmesi suretiyle aradaki fiyat farkından kazanç elde edilmesi hedeflenir. İşlemin yapıldığı günden takas gününe (T+2) kadar olan süre içerisinde yatırımcının beklentisi (fiyat düşüşü) gerçekleştiği takdirde satılan hisse senetleri piyasadan satın alınarak karşı tarafa teslim edilir ve işlem sonlandırılmış olur. Ancak bu süre zarfında beklenti gerçekleşmediği takdirde, satılan hisse senetlerinin takas günü bir şekilde teslim edilmesi gerektiğinden, bu miktardaki hisse bir başka kaynaktan borç suretiyle temin edilerek işlem kapatılır.

İslam fıkhı açısından açığa satış işlemleri; sahip olunmayan hisselerin satışını konu edinmesi, hisselerin borç işlemlerine konu olabilecek mislî bir mal olmaması veya borç olarak alınan hisseler karşılığında talep edilecek fazlalığın faiz yasağını ihlal etmesi sebebiyle caiz değildir."

BORSA HARAM MI?

İslam hukukuna göre yatırım yapılan şirketlerin faaliyetlerinin haram olmaması gerekir. Örneğin, içki üreten veya domuz eti işleyen şirketlere yatırım yapmak caiz değildir. İslam hukukuna göre yatırım yaparken adil ve doğru bilgiye dayalı işlemler yapmak önemlidir. Yanıltıcı veya manipülatif bilgiyle işlem yapmak haramdır.

Borsa konusu İslam alimleri arasında farklı yorumlara sahip olabilir. Kimi alimlere göre borsa işlemleri uygun koşullarda caiz olabilirken, bazıları bu işlemleri spekülasyon ve kumar olarak değerlendirip haram sayabilir. Bu nedenle, borsada yatırım yapmayı düşünen bir kişi, kendi inancına uygun bir fetva (dinî görüş) alarak ve doğru bilgiyle hareket etmelidir.