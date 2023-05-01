1 Mayıs tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından Borsa'nın durumu merak ediliyor ve internet üzerinde Borsa bugün kapalı mı? Sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, Borsa bugün kapalı mı? Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı olacak? Borsa İstanbul açık mı?

İşçi ve emekçiler tarafından kutlanan işçi bayramı nedeniyle gündeme Borsa bugün kapalı mı? Sorusu geliyor. Borsa'da işlem yapmak isteyen kullanıcılar, Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı olacak? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmekte olan 1 Mayıs'a dair araştırmalar sürüyor. Peki, Borsa bugün kapalı mı? Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı olacak? Borsa İstanbul açık mı?

BORSA BUGÜN KAPALI MI?

Borsa İstanbul, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle 1 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar için 2 Mayıs tarihinden itibaren Borsa İstanbul tekrar kullanıma açılacak. Buna göre bugün, yani 1 Mayıs tarihinde Borsa İstanbul kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Aynı zamanda 1 Mayıs tarihinde bütün kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.