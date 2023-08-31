Borsa bugün kapalı mı? 31 Ağustos borsa İstanbul açık mı? BİST ne zaman açılıyor?

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan özel marş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programı töreni kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından ilk defa icra edildi. Merak edilenler arasında ise Borsa bugün kapalı mı? 31 Ağustos borsa açık mı? soruları yer aldı.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan marş, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında tanıtıldı. Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen "100. Yıl Marşı", Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirildi. Peki, Borsa bugün kapalı mı? 31 Ağustos borsa açık mı?

BUGÜN BORSA KAPALI MI?

30 Ağustos resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan borsalar 31 Ağustos Perşembe günü itibari ile hizmet vermeye devam ediyor.

31 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ardından resmi tatil sona erdi. 31 Ağustos Perşembe günü bankalar hizmet vermeye devam ediyor.

31 AĞUSTOS TATİL Mİ?

31 Ağustos resmi tatil değildir. Bu nedenle kurumlar tam gün çalışmaya devam etmektedir.