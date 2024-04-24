Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak?

2024 yılında resmi tatillerin gündeme gelmesiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta içi bir güne denk gelmesi bazı soruları beraberinde getirdi. Özellikle, bu özel günün hafta içi olması nedeniyle bazı hizmetlerin durumu merak konusu oldu. Borsa işlem saatleri de bu sorular arasında yer aldı. BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 24 Nisan Çarşamba günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi? İşte ayrıntılar...

BORSA BUGÜN KAPALI MI?

24 Nisan 2024 Çarşamba günü resmi tatil olmayacak ve borsa o gün boyunca tam gün açık olacak. Buna göre bugün borsa açık olacak. Bu tatil takvimi doğrultusunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi bir tatildir ve borsa 24 Nisan 2024 Çarşamba günü olağan çalışma saatlerine devam edecektir.

2024 BORSA İSTANBUL TAKVİMİ

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı