Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde kapatılan Borsa bugün açık mı? Araştırılıyor. İşlemlerin yeniden başlayacağı Borsa İstanbul, bir dizi yeni tedbirin alındığını açıkladı. Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak? Borsa bugün mü açılıyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde kapatılan ve işlemlerin yeniden başlayacağı Borsa İstanbul, bir dizi yeni tedbirin alındığını açıkladı. Buna göre, emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasası'nda açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek. Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak? Borsa bugün mü açılıyor?

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 15 Şubat Çarşamba günü saat 09.40'ta açılacak ve kısıtlı bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. 5 iş günü süren aranın ardından yarın yeniden faaliyete geçecek Borsa İstanbul, açılış öncesi aldığı yeni tedbirleri KAP'a bildirdi. Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki Pay ve endeks türev pazarlarına ilişkin Borsa İstanbul'un aldığı kararlar şöyle: