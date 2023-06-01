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Borsa bugün açık mı? Borsa bugün açık mı, kapalı mı olacak? Borsa 1 Haziran Perşembe açık mı?

Borsa bugün açık mı? Borsa bugün açık mı, kapalı mı olacak? Borsa 1 Haziran Perşembe açık mı?

Gündem Haberleri

Borsa bugün açık mı? Sorusu, borsada işlem yapmak isteyen vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından aktif olarak internet üzerinde araştırmaya devam ediliyor. Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa bugün açık mı, kapalı mı olacak? Borsa 1 Haziran Perşembe açık mı?

Seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası borsa haftaya yükselişle başladıSeçim sonuçlarının netleşmesi sonrası borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa bugün açık mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran Perşembe günü borsada işlem yapılıyor mu merak konusu oldu. 1 Haziran Perşembe günü borsanın durumu vatandaşların gündeminde yer almakta ve sıklıkla arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa bugün açık mı, kapalı mı olacak? Borsa 1 Haziran Perşembe açık mı?

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

1 Haziran Perşembe günü herhangi bir resmi tatil olmaması nedeniyle borsa olağan şekilde hizmet vermeye devam edecek ve herhangi bir kapatma uygulanmayacak. Borsa İstanbul'un tatil günlerini merak eden vatandaşlar, https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/143/resmi-tatil-gunleri adresi üzerinden Borsa İstanbul'un tatil günleri hakkında bilgi alabilir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Borsa İstanbul Gündem Finans Ekonomi Haberler

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