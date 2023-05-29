Borsa bugün açık mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Mayıs günü borsada işlem yapılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Borsa bugün açık mı? 29 Mayıs borsa açık mı, kapalı? Borsada işlem yapılıyor mu? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından bugün borsa açık olacak mı araştırılıyor. 29 Mayıs günü borsada işlem yapılıyor mu merak konusu oldu. Borsa işlem saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Borsa bugün açık mı? 29 Mayıs borsa açık mı, kapalı? Borsada işlem yapılıyor mu? Detaylar haberimizde...

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

29 Mayıs resmi tatil olmaması nedeniyle borsa açık olacak. Borsa İstanbul, bankaları, işletmeler resmi tatil olmaması nedeniyle olağan şekilde devam edecektir.