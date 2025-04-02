BORSA BUGÜN AÇIK MI? 2 Nisan borsa açıldı mı?

2 Nisan Borsa İstanbul açık mı sorusunun yanıtı yatırımcılar için oldukça önemli. Bayram tatili süresince kapalı olan Borsa İstanbul'un yeniden açılıp açılmadığı, birçok kişinin işlem planlarını etkiliyor. "Borsa ne zaman açılacak?" sorusu da günün ekonomi gündeminde öne çıkıyor. Peki, borsa bugün açık mı? 2 Nisan borsa açıldı mı? İşte detaylar...

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla Borsa İstanbul tekrar açıldı. Pay piyasası ve vadeli işlemler piyasası dâhil olmak üzere tüm işlemler bugün sabah saat 09:40 itibarıyla başladı ve 18:10'a kadar devam edecek şekilde planlandı.

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili

29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi

30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı

23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı

15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı

28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı