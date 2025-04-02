BORSA BUGÜN AÇIK MI? 2 Nisan borsa açıldı mı?
Borsa açıldı mı sorusu, Ramazan Bayramı tatilinin ardından 2 Nisan 2025 Çarşamba günü yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer aldı. Özellikle Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, "Borsa İstanbul 2 Nisan 2025 açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Tatil sonrası ilk işlem gününde borsanın durumu ve saat bilgileri araştırılıyor.
2 Nisan Borsa İstanbul açık mı sorusunun yanıtı yatırımcılar için oldukça önemli. Bayram tatili süresince kapalı olan Borsa İstanbul'un yeniden açılıp açılmadığı, birçok kişinin işlem planlarını etkiliyor. "Borsa ne zaman açılacak?" sorusu da günün ekonomi gündeminde öne çıkıyor. Peki, borsa bugün açık mı? 2 Nisan borsa açıldı mı? İşte detaylar...
BORSA BUGÜN AÇIK MI?
2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla Borsa İstanbul tekrar açıldı. Pay piyasası ve vadeli işlemler piyasası dâhil olmak üzere tüm işlemler bugün sabah saat 09:40 itibarıyla başladı ve 18:10'a kadar devam edecek şekilde planlandı.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ
1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili
29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı
23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı
15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı
28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı