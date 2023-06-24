Borsa bayramda kapalı mı, açık mı? Borsa İstanbul bayramda açık olacak mı? Bayramda borsa da işlem yapılabilecek mi?

Borsa bayramda kapalı mı, açık mı? sorusu merak edilirken bankalar hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Bankalar da tatilde kapalı olacak. Peki, Borsa bayramda kapalı mı, açık mı? Borsa bayramda açık olacak mı? Bayramda borsa da işlem yapılabilecek mi? İşte tüm detaylar...

Kurban bayramı yaklaşırken borsada işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Borsa bayramda kapalı mı, açık mı? Sorusu merak edildi ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Peki, Borsa bayramda kapalı mı, açık mı? Borsa bayramda açık olacak mı? Bayramda borsa da işlem yapılabilecek mi? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar...

BORSA BAYRAMDA KAPALI MI, AÇIK MI?

Borsa İstanbul, kurban bayramının tatil olması nedeniyle bayram boyunca kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." Dedi.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2023?

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor bu nedenle bankalar Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Bankacılık işlemleri Kurban Bayramı'nın bitişinin ardından ilk iş gününde devam edecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı Arifesi : 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi