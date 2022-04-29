Borsa bayramda kapalı mı? 2 Mayıs 3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı'nda borsa açık mı? Borsa ne zaman açılacak?

Borsa bayramda kapalı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsa pazartesi günü açık mı? Bayramda borsa açık mı? 2 Mayıs borsa açık mı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da borsa açılış kapanış saatleri ve resmi tatil günleri, yatırımcılar için çok önemlidir. Özellikle borsaya yeni giren binlerce yatırımcının en çok merak ettiği konu borsa çalışma saatleridir.

BORSA BAYRAMDA KAPALI MI?

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

• Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

• Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

• Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

• Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

• Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

• Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

• Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

• Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

• Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

• Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

• Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

• Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

BORSA BAYRAM GÜNÜ AÇIK MI? 2 MAYIS BORSA AÇIK MI?

Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgiler Borsa İstanbul tarafından açıklanmakta. Borsa, 2 Mayıs 2022 , Ramazan Bayramı nedeniyle kapalıdır.

RESMİ TATİLLER

Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2022, Cumartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı 23 Nisan 2022, Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba Ramazan Bayramı Kapalı 19 Mayıs 2022, Perşembe Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 8 Temmuz 2022, Cuma Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2022, Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2022, Salı Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı

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