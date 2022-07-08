Borsa bayramda kaç gün kapalı? Borsa İstanbul'un resmi tatilleri araştırılan konular arasında. Borsa bayramda açık mı? Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Borsa bayramda kaç gün kapalı? Borsa bayram tatili! Borsa bayramda açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

BORSA BAYRAMDA KAÇ GÜN KAPALI?

Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgiler Borsa İstanbul tarafından açıklanmakta. Borsa, 8 Temmuz Cuma günü yani arefe günü saat 13:00'dan itibaren bayram boyunca kapalı olacaktır.

BORSA RESMİ TATİL GÜNLERİ