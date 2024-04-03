Borsa bayramda kaç gün kapalı 2024? BIST Bayramda borsa açık mı?

8-9 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. 9 Nisan Salı günü arefe gününe denk geldiğinden yatırımcılar hem arefe günü hem de idari izin sebebiyle bugünler işlem yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Borsa bayramda kaç gün kapalı 2024?

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, perşembe ve cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü 13.00'a kadar açık olacak.

2024 BORSA TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı