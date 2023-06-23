Borsa veya sermaye piyasasının değişimi, alınıp satılabilir menkul kıymetler, stok, hisse senedi, emtialar, döviz, istikraz, vadeli kontratlar, ve opsiyon sözleşmelerinin halka açık satıldığı veya satın alındığı organize bir piyasadır. Borsa ile ilgilenenlerin merak ettikleri arasında ise Borsa arefe günü açık mı? 27 Haziran Salı Borsa açık mı? Borsa haftaya açık mı olacak? soruları yer aldı.

Borsa arefe günü açık mı? 27 Haziran Salı Borsa açık mı? Borsa haftaya açık mı olacak? Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (kısaca İMKB) olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Vatandaşların gündeminde yer alan Borsa arefe günü açık mı? 27 Haziran Salı Borsa açık mı? Borsa haftaya açık mı olacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BORSA AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (kısaca İMKB) olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca "Yatırıma değer!" resmî slogan olarak kabul edilmiştir.

Borsa İstanbul, 26 Haziran günü tam gün hizmet verirken, 27 Haziran gününde saat 13.00'a kadar hizmet verecek.